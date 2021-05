Chenôve : SOS Médecins va reprendre une activité normale, une semaine après l'agression

Mercredi 5 mai, un praticien de SOS Médecins était agressé à Chenôve. Il avait été frappé à plusieurs reprises, sans mobile apparent, et avait reçu dix jours d'ITT. En réaction et par solidarité, SOS Médecins avait annoncé ne plus assurer de visites à domicile, ni de consultations après 20 heures sur la commune. Près d'une semaine plus tard, mardi 9 mai, les praticiens annoncent dans un communiqué la reprise d'une activité normale à partir du jeudi 13 mai 2021.

"Il nous paraît fondamental, après 21 ans d’existence, de pouvoir continuer à apporter nos soins aux patients de toute l'agglomération dijonnaise, depuis notre siège de Chenôve, sans qu'une poignée d'individus hors-la-loi ne parvienne à pénaliser toute une population aspirant à vivre dans la tranquillité et à bénéficier du droit légitime à un égal accès aux services d'assistance et aux soins", indique SOS Médecins dans un communiqué.

Le communiqué de SOS Médecins