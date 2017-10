Cher : améliorer la sécurité des professionnels de santé, parfois pris pour cible par leurs patients

Après le Loiret et le Loir et Cher, c'est au tour du Cher de décliner la convention nationale de sécurité pour les professionnels de santé. Cette convention vient d'être signée par les différents ordres médicaux et les autorités.

Médecins, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers... tous les ordres médicaux du département ont signé cette convention qui se compose d'un volet préventif, mais aussi de la mise en place d'un protocole très concret en cas d'incident. C'est vrai que ce type de délinquance est moins marqué dans des départements ruraux comme le Berry. Néanmoins, certains professionnels de santé sont parfois victimes d'agressions que l'on peut prévenir ou alors mieux traiter. Police et gendarmerie du Cher mettent notamment à disposition des professionnels de santé un référent qu'ils pourront alerter à tout moment. Dans le département, officiellement, on note cette année cinq plaintes déposées notamment par des pharmaciens.

Les pharmaciens doivent parfois gérer des clients agressifs suite à un refus de leur délivrer certains produits. © Radio France - Michel Benoit

Ce chiffre est sans doute en dessous de la réalité. Beaucoup de médecins ou de soignants rechignent à porter plainte contre leurs patients pour ne pas altérer la relation de confiance qui les unit Leur comportement peut parfois être altéré par la maladie ou la dépendance. Un simple signalement aux autorités suffira à déclencher une procédure. Le procureur de Bourges comprend les réticences de certains professionnels à "dénoncer" certains patients : "Mais si nous pouvons agir à partir de quelques renseignements, nous le ferons. Il faut que l'on maintienne ce type de délinquance au plus bas dans le département.", explique Joël Garrigue. Ce référent police et ce référent gendarmerie traiteront en priorité ces procédures. Ils pourront également aller dans les cabinets ou les officines pour rendre plus efficaces les dispositifs de sécurité aujourd'hui quasiment rendus obligatoires par les assureurs. Caméras et systèmes anti intrusion notamment.

de g à d : le docteur Moyer, président de l'ordre des médecins du Cher, Joël Garrigue, procureur de la République à Bourges, Catherine Ferrier, préfète et Anne Bouygard, directrice de l'ARS © Radio France - Michel Benoit

Les pharmaciens sont régulièrement confrontés à des fausses ordonnances. Les patients peuvent se montrer agressifs lorsqu'on leur refuse un produit. Le conseil de l'ordre invite ses adhérents à remplir systématiquement une fiche incident qui sera transmise aux autorités : " Cela fait partir de notre rôle" explique Marceline Grillon, présidente de l'ordre régional des pharmaciens." Un guide pratique a également été rédigé à l'usage des professionnels de santé.