Cher : appel à témoins après la disparition d'un homme à Saint-Éloi-de-Gy

Michel C, 56 ans, a disparu depuis cinq jours à Saint-Éloi-de-Gy, dans le Cher. Les gendarmes ont sondé les étangs, organisé des battues. Le quinquagénaire reste introuvable. Les enquêteurs lancent un appel à témoins ce mercredi.

Cet habitant de Saint-Éloi-de-Gy est parti de chez lui, pour marcher vendredi 5 mai. C'est la dernière fois qu'il a été vu, entre 15 heures et 16 heures. Depuis, sa famille n'a plus de nouvelle. Sa femme a alerté les secours.

Au moment de sa disparition, Michel C., 56 ans, portait des chaussures de randonnée, et sûrement un pantalon de sports de couleur sombre et un petit sac-à-dos.

Important dispositif de recherches

Les gendarmes ont organisé des battues autour de chez lui, ils ont aussi sondé des étangs. Des maîtres-chiens ont été appelés en renfort pour retrouver le disparu, un hélicoptère a également survolé la zone. Sans succès.

Si vous avez des informations suite à la disparition inquiétante de cet habitant, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Martin-d’Auxigny au 02 48 66 69 00.