Cher : cinq "grands excès de vitesse" verbalisés par les gendarmes

Les forces de l'ordre l'ont constaté : depuis le début du confinement, les grands excès de vitesse se multiplient. Et pourtant, gendarmes et policiers le rappelle régulièrement depuis quelques semaines : même si le contrôle des dérogations de sortie constitue une tâche importante de leur travail, ils n'en n'ont pas délaissé pour autant leurs missions premières, et notamment les contrôles sur la route.

Dans le Cher, plusieurs automobilistes ont été verbalisés ce mardi : pas moins de 5 grands excès de vitesse avec rétention administrative du permis de conduire. Sur la commune de Corquoy, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bourges, un conducteur de 26 ans a été contrôlé à 160 km/h au lieu de 80 ; 159 km/h au lieu de 80 pour un autre automobiliste flashé lui à Châteauneuf-sur-Cher. Tous les deux devront s'expliquer prochainement devant la justice.