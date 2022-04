Cher : deux motards gravement blessés dans une collision avec une voiture à Chavannes

Un très grave accident sur les routes du Cher. Ce samedi 16 avril, aux alentours de 21h, un choc entre une voiture et une moto a fait plusieurs blessés. La collision a eu lieu à Chavannes, sur la route de Saint-Amand-Montrond, au niveau du lieu-dit Coudron.

Les deux hommes à bord de la moto, âgés de 33 et 38 ans, ont été pris en charge par les pompiers du Cher en état d'urgence absolue. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Bourges. À l'intérieur de la voiture, un homme et une femme, tous les deux âgés de 33 ans, sont en état de choc et ont été évacués vers l'hôpital.

On ne connait pas pour l'instant les circonstances de l'accident. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés pour porter secours aux quatre victimes de cette collision.