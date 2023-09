Cher : du fioul domestique s'est écoulé dans un bief à Argent-sur-Sauldre

Du fioul domestique s'est répandu dans l'eau d'un bief, à Argent-sur-Sauldre, près d'Aubigny-sur-Nère. Les pompiers du Cher sont sur place depuis 10h30, route d'Aubigny, ce vendredi 1er septembre. Des boudins absorbants ont été mis en place pour éviter que le fioul ne se propage jusqu'à la Sauldre, où se déverse habituellement l'eau du bief.

L'origine de l'écoulement recherché

Le fioul s'est propagé sur une distance d'une centaine de mètres. Les pompiers et les forces de l'ordre cherchent à identifier l'origine de cet écoulement. Il n'y aurait pas de danger particulier à ce stade, selon les secours. Il est demandé si possible d'éviter le secteur, pour faciliter le travail des pompiers et des forces de l'ordre.