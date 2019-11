Cher : il met en vente sa moto, son acheteur l'essaie et ne revient jamais

Un homme a été victime d'un abus de confiance ce vendredi dans le Cher : il avait mis en vente sa moto sur internet, et se l'est faite dérober par son "acheteur". Ce dernier a demandé à l'essayer, et s'est enfuit avec.