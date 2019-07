Cher : l'éthylotest antidémarrage pour éviter la suspension de permis

Bourges, France

Cet éthylotest antidémarrage bloquera le démarrage du véhicule s'il détecte la moindre trace d'alcool. Une solution intéressante pour tous ceux qui ont besoin de leur permis de conduire pour travailler, puisque le permis blanc est supprimé en France depuis une quinzaine d'années. Il faut souffler une première fois pour démarrer le véhicule, un second souffle vous sera demandé de manière aléatoire dans les 5 à 30 minutes suivantes, histoire de vérifier que vous êtes toujours à jeun. Evidemment, rien n'empêche de faire souffler un passager. Les pouvoirs publics misent sur la bonne volonté des personnes qui auront bénéficié de cet alternative à la suspension de leur permis de conduire : " Cette suspension du permis de conduire peut paraître sévère pour les personnes qui utilisent leur véhicule pour travailler, explique Christophe Vareilles, adjoint à la directrice de la citoyenneté à la préfecture du Cher. Je pense notamment aux salariés, aux commerciaux aux chefs d'entreprise. Cette proposition est une alternative intéressante pour eux, et donc on peut imaginer qu'ils apprécieront ce système qui leur permettra de continuer de rouler et donc de travailler. par conséquent, leur intérêt ne sera sûrement pas d'essayer de la contourner mais plutôt d'en bénéficier."En cas de fraude, vous risquez une amende de 1.500 euros et le retrait de 6 points. Cet éthylotest antidémarrage est réservé aux primo-délinquants, interdit pour les taux d'alcoolémie les plus élevés. Il coûte 1.300 euros. Une location est possible à 100 euros par mois. Deux garages sont agréés pour le moment dans le Cher pour l'installation qui se fait également à vos frais.