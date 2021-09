Cher : la Gendarmerie alerte sur les vols de pots catalytiques

La Gendarmerie du Cher appelle à la vigilance. Plusieurs vols de pots catalytiques ont été signalés, et notamment en zone Police à Bourges et Saint-Doulchard.

C'est une pièce des voitures, et notamment de certaines marques, qui intéresse de plus en plus les voleurs et ce depuis plusieurs années. Cette pièce, c'est le pot catalytique ou catalyseur qui permet de réduire la nocivité des gaz d'échappement. Les filières de revente sont bien organisées, tout comme les voleurs qui en quelques minutes, et parfois en plein jour, peuvent découper votre pot catalytique et s'évanouir dans la nature.

Cet intérêt pour les pots catalytiques s'explique par la présence de métaux précieux, comme le rhodium et le palladium, dont les cours dépassent ceux de l'or !

La Gendarmerie du Cher met en alerte les propriétaires de véhicules équipés de ces pots catalytiques, et notamment ceux qui roulent en Toyota Prius ou Auris. En zone police, plusieurs vols ont été enregistrés à Bourges et Saint-Doulchard. Les modèles hybrides, comme la Prius, sont particulièrement visés car leurs pots sont moins abîmés par les émissions de gaz. La parade existe comme le gravage ou le marquage des pots avec le numéro d'immatriculation du véhicule ou son numéro de châssis ; en attendant, soyez vigilants.