Cher : le département veille à l'entretien de 1100 ponts

Bourges, France

Il n'aurait jamais dû emprunter ce pont ! C'est sans doute le poids trop important du camion de 44 tonnes qui a provoqué l'effondrement du pont de Mirepoix sur Tarn, en Haute Garonne. Ce pont était interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Une adolescente de 15 ans est morte et le chauffeur du poids lourd est porté disparu. Dans le Cher, le conseil départemental a en charge la surveillance et l'entretien de 1.100 ouvrages d'art (de plus d'un mètre de large).

Le département du Cher ville sur plus de 1100 ouvrages d'art © Radio France - Michel Benoit

Cette année, le budget est passé de 1,5 million à 2 millions d'euros, suite à la catastrophe de Gènes en août 2018 . Elle avait fait 43 morts : " Nous avons décidé d'augmenter cette enveloppe depuis un an, explique Daniel Fourré, vice-président chargé des routes au conseil départemental du Cher. Deux millions, ça permet de faire des choses et d'assurer l'entretien de ces ponts, d'autant que certains, notamment sur la Loire, sont gérés à 50 % avec le département voisin, la Nièvre. En 2018, 648 ouvrages ont été inspectés, 361 en 2017. Tous les deux ans, l'ensemble des ouvrages d'art, quasiment, est inspecté. Cette année, plus de 30 font l'objet d'interventions pour des réparations. Ce suivi régulier permet d'être à l'affût des moindres signes de vieillissement et au final, évite certaines interventions trop coûteuses. On a un parc d'ouvrages d'art, plutôt en bon état."