Cher : le retour de l'arnaque aux "bitumeurs", la Gendarmerie appelle à la vigilance

Du bitume à prix cassé pour une véritable arnaque ! La gendarmerie du Cher appelle à la vigilance après avoir reçu un premier signalement.

La technique de ces démarcheurs est bien rodée et a déjà fait de nombreuses victimes par le passé. Des hommes, à l'accent britannique précise la Gendarmerie sur sa page Facebook, démarchent entreprises ou particuliers pour leur proposer des travaux de goudronnage à des prix défiant toute concurrence. Ce bitume est soi-disant un "surplus d'un chantier tout proche". Du bitume pas cher contre un petit billet, le tout "enrobé" de boniments et de sourires entendus, et le piège est prêt à se refermer.

La facture elle, sera beaucoup plus salée que prévu et le goudron posé ne résistera même pas à la première pluie. Parfois, ces escrocs peuvent même se montrer menaçants si vous tarder à régler. La Gendarmerie du Cher vous invite donc à faire preuve de vigilance et de signaler au 17 ou à la brigade de Gendarmerie la plus proche, tout comportement suspect.

"Arnaques, délits & bitumage... il ne s'agit pas d'une suite au célèbre film de Guy Ritchie sorti en 1998, mais du type de mésaventure pouvant survenir en 2021, si vous succombez aux sirènes des tristement célèbres démarcheurs." précise la Gendarmerie du Cher.