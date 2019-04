Cher : le syndicat Alliance Police réclame plus de moyens

Bourges, France

Une ligne téléphonique sera notamment active 7j/7 et 24H/24. C'est bien, mais nettement insuffisant pour Stéphane Garcia, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans le Cher : " Le mal, c'est plutôt le manque d'effectifs et surtout les missions qui ne cessent de s'accroître. Toutes ces tâches qu'on ne devrait pas faire, qui surchargent les services de police. Souvent, les suicides sont liés à des problèmes familiaux et l'accumulation fait qu'il est plus facile de passer à l'acte que si on n'a pas de problèmes professionnels. On a déjà des psychologues professionnels qui sont sur le terrain, avec des permanences. D'ailleurs les collègues vont les voir. Non, ce qu'il faut revoir, ce sont les lourdeurs administratives. Quand on a des affaires qui traînent, notamment des violences intra-familiales où il y a de l'humain, c'est très difficile à vivre pour les policiers. Et puis tous ces rappels sur nos temps de repos, et ces tâches indues. Un exemple : les transfèrement d'étrangers en situation irrégulière. Il faut qu'on les ramène de Bourges à Rennes, très souvent. Ce sont des vacations de 12 à 14 heures dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et que dire des conditions de travail au commissariat de Vierzon, par exemple ? C'est sur tout cela qu'il faut travailler avant tout. "