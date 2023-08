Cher : le téléphone et internet rétablis pour 3.400 abonnés d'Orange qui en étaient privés après un accident

Retour à la normale pour les habitants du sud du Cher, essentiellement des abonnés de l'opérateur Orange, qui était privés de téléphonie et d'accès à internet suite à un accident. Un tracteur, qui transportait des bottes de paille, a malencontreusement arraché un câble et des poteaux samedi soir, à Marçais. Ce qui a provoqué une panne pour près de 3.400 personnes environ, selon les estimations d'Orange. Les agents de l'opérateur se sont mobilisés, et tout était rentré dans l'ordre dimanche après-midi, à 16 heures.

ⓘ Publicité

Le sud du département touché

Ce sont essentiellement les abonnés d'Orange habitant dans le secteur de Préveranges, tout au sud du département, qui ont été concernés par cette coupure. Le câble arraché a été réparé en urgence, pour permettre le rétablissement du réseau. Les poteaux endommagés, eux, doivent être remis en place au cours de la semaine, indique Orange. L'opérateur tient à souligner la réactivité et l'engagement de ses équipes sur le terrain.