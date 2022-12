Cher : les centres d'accueil pour jeunes de l'Etrier et de l'Envol fermés jusqu'en mars

Début décembre, le conseil départemental du Cher a décidé de la fermeture temporaire des centres d'accueil pour jeunes de l'Etrier et de l'Envol, près de Chateaumeillant, suite à des plaintes de jeunes dénonçant des "comportements inappropriés" de la part d'encadrant.

Des accusations prises au sérieux par le parquet qui a diligenté une enquête. En attendant, le conseil départemental du Cher a placé les enfants dans d'autres structures, pour garantir "la sérénité de l'enquête et permettre à chacun d'être entendu" explique le président du département, Jacques Fleury.

De son côté, la directrice des deux structures, Sophie Rives, déplore la lenteur de la procédure. "Seulement quelques uns des 16 salariés ont été entendus par les gendarmes et nous espérons que très vite, nous serons tous auditionnés. Nous voudrions que les jeunes aussi soient rapidement reçus et qu'ils racontent leur quotidien à nos côtés. Je renouvelle toute ma confiance en mon équipe et j'espère juste un rapide retour à la normale, pour le bien être des jeunes et pour assurer la pérennité de l'association".

Les deux centres seront fermés jusqu'au 28 février inclus. Les deux centres accompagnent 21 jeunes de 10 à 21 ans.