Cher : les gendarmes auprès des agriculteurs pour limiter les vols

La gendarmerie du Cher veut développer la prévention en proposant des diagnostics individuels pour que les agriculteurs protègent mieux leurs installations. Les fermes sont des proies faciles pour les voleurs, mais il est possible de mettre en place des parades... Le gendarme Sébastien est le référent agriculture de la gendarmerie du Cher : " On a constaté que parfois, c'est trop facile de venir se servir sur les exploitations agricoles, de prendre de l'outillage ou du carburant. On est là pour donner des conseils afin de retarder ou empêcher ces vols. Déjà, on conseille de fermer systématiquement toutes les portes à clef et notamment les ateliers. De ne pas laisser de clefs sur les véhicules comme on le voit encore. "

Ce bâtiment récent est équipé d'une porte métallique qui dissuade les voleurs. C'est plus compliqué pour les bâtiments anciens. © Radio France - Michel Benoit

La gendarmerie du Cher a organisé trois réunions d'information sur des exploitations agricoles cette année : la dernière à St-Germain-du-Puy près de Bourges. Cette exploitation isolée ne compte plus les intrusions : " On a eu plusieurs vols sur l'exploitation " déplore Marielle Dubois. " Du fuel, de l'outillage. On nous a dérobé quatre GPS sur des tracteurs qui étaient dans les champs. Un préjudice de 50.000 euros." Les assurances ne remboursent pas toujours l'ensemble des dommages, sans parler des tracasseries. Désormais, les tracteurs sont regroupés dans un hangar sécurisé ; la cuve à fuel est également équipée de dispositifs de sécurité: " Pour remplir le réservoir le matin, c'est vingt minutes à peu près de préparation pour lever toutes les sécurités. Une des parades qu'on a mises en place, c'est des protections avec des portes métalliques. On essaie de fermer au maximum les bâtiments."

Marielle Dubois a clôturé une partie de son exploitation agricole pour limiter les intrusions. © Radio France - Michel Benoit

La gendarmerie conseille de limiter les accès à l'exploitation, de mettre en place des clôtures ou de simples plantations, des haies. L'idée est de décourager les voleurs en leur compliquant la tache. Les dispositifs électroniques sont également recommandés : " On peut mettre éventuellement des dispositifs d'alarme " conseille le gendarme Sébastien. " Que ce soit sonore, vidéo-surveillance, vidéo-protection. Pourquoi pas des caméras de chasse ? Cela peut-être efficace puisqu'elles se déclenchent en cas d'intrusion et envoient immédiatement la photo sur le smartphone. Bien sûr, il faut disposer les caméras aux bons emplacements." Des caméras factices ou un simple affichage de la vidéo surveillance suffisent parfois à dissuader les cambrioleurs. Si vous êtes agriculteur et souhaitez un diagnostic individuel de protection, vous pouvez contacter la gendarmerie du Cher.