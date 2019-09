Dans le Cher, les motards paient un lourd tribut sur les routes

Bourges, France

Après une année noire sur les routes du Cher en 2018, avec 31 tués, 2019 renoue avec des statistiques moins dramatiques : c'est toujours trop, mais on compte pour l'instant 12 morts depuis le début de l'année. C'est trois de moins que l'an dernier à la même période. Dont trois motards. Ce qui est considérable au prorata du nombre de motards qui circulent.

Dernier accident en date impliquant un deux roues : le 29 août, un motard de 55 ans est mort à St-Palais au Nord de Bourges, accroché par une voiture. Pour Thierry Machet, président de Berry Esprit Motard, c'est souvent le problème : les automobilistes ne partagent pas assez la route avec les deux roues : " Ce motard était en train de doubler la voiture, et la voiture a voulu déboîter aussi. Tout cela pour dépasser un camion. Le conducteur ne l'a pas vu, mais a t-il seulement regarder dans son rétroviseur ? Le problème, c'est qu'on ne sensibilise pas assez les automobilistes à la présence des deux-roues sur les routes. On devrait insister davantage là-dessus lors de la formation au permis de conduire, y compris sur la présence de vélos. Il serait logique aussi que les automobilistes soient logés à la même enseigne que les motards. On bride les jeunes motards pendant deux ans avec une formation ensuite à refaire derrière s'ils veulent conduire des machines de plus de 47 chevaux. Alors que rien n'empêche un jeune automobiliste de prendre le volant d'un bolide de 300 ch dès qu'il a obtenu son permis. Ce n'est pas normal."

