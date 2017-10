Cher : les premières sanctions contre les Rambo des pesticides

Dans le Cher, la police de l'eau ne rigole pas avec la loi. Trente-neuf personnes font l'objet de procédures pour des infractions à l'usage de produits phytosanitaires. Elles risquent du simple avertissement jusqu'à de la prison assortie d'une forte amende.

Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'agriculteurs ou d'entreprises. Non, ce sont des particuliers comme vous et moi, accusés d'avoir désherbé dans des lieux aujourd'hui interdits ou d'avoir utilisé des produits interdits. Depuis le mois de mai, et l'application d'une nouvelle réglementation, l'usage des phytosanitaires est beaucoup plus encadré en France. Vous le savez, les collectivités sont aujourd'hui au zéro pesticide, mais certains riverains ne supportent pas de voir pousser les herbes folles près de chez eux et n'hésitent pas à sortir l'arme atomique. Patrice Van Bosterhaudt, est le chef de l'agence pour la biodiversité du Cher : "Le particulier veut parfois se substituer à la commune et va traiter son trottoir ou son fossé. Or, aujourd'hui, certains types de produits sont interdits, ou certains lieux ." Interdiction notamment de traiter aux abords d'un point d'eau, ou d'un fossé. Les agents n'hésitent pas à frapper aux portes des riverains quand ils constatent des herbes jaunies par des désherbants. Ils travaillent aussi à partir d'analyses des eaux. "On retrouve des traces d'atrazyne, un désherbant, dans des eaux de surface alors que ce produit est interdit en France depuis 20 ans ! , explique Patrice Van Bosterhaudt, dans ce cas on pousse plus loin les investigations pour retrouver les coupables. La simple détention de ce type de produit expose à une sanction". Les marais de Bourges font depuis 2015 l'objet d'une surveillance accrue : "Normalement, il est interdit de traiter sur une bande de 5 mètres en bordure de l'eau, mais certains ne respectent pas cette obligation" reconnait le patron de l'agence pour la biodiversité du Cher. Des poursuites pour simple détention de produits interdits sont également diligentées. Il s'agit d'un délit. La question est sensible : la présence de phytosanitaires a conduit à l'abandon de certains captages d'eau potable.