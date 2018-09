Cher, France

Depuis le 1er juillet, 8 radars ont été la cible de vandales dans le Cher : un record. Alors, les attaques n'ont pas été trop méchantes. Aucun appareil n'a été cassé ou brisé à coups de masse ou de barre de fer comme cela s'est vu ailleurs. Dans le Cher, on reste modéré : les radars ont simplement été bâchés ou parfois peints pour obscurcir l'objectif de la caméra. Pas de grosse réparation donc. Le Cher compte 18 radars fixes. Il n'y avait eu qu'une seule dégradation en 2016, 4 en 2017, et déjà 11 cette année puisque trois actes de vandalisme avait déjà été perpétrés entre janvier et fin juin. Les records dataient de 2014 et 2015 avec sept attaques. Le code pénal prévoit jusqu'à 45.000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement toute dégradation de bien public... encore faut-il être pris !