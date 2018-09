Cher, France

A Culan, mardi , le conducteur a fait un malaise au volant et les secours n'ont pas pu le ranimer. Mais il y a une semaine, c'est un homme de 80 ans qui est mort à Vornay, après une collision entre deux voitures, et on a appris que le jeune de 18 ans grièvement blessé jeudi dans un choc frontal à Mornay sur Allier n'avait pas survécu à ses blessures. 3 morts en une semaine. C'est plus que tout le mois d'Août où on avait dénombré deux décès. Même s'il est encore tôt pour le dire, l'instauration du 80 km, ne change pas pour le moment la donne sur les routes du Cher. On dénombre déjà 18 tués depuis le début de l'année. Il y en avait eu 25 en 2017. L'alcool est présent dans environ un tiers des accidents mortels. Les forces de l'ordre ont suspendu 157 permis en juillet et Août dans le Cher, quasiment autant pour excès de vitesse que pour alcool au volant et tout de même 24 pour stupéfiants. Parmi les points noirs : la RD 2076 à Mornay sur Allier : déjà deux accidents qui ont fait 4 morts cette année.