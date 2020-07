Cher : 72 postes menacés à l'usine Rosières de Lunery

C'est un coup de massue pour les salariés et les représentants du personnel : le groupe chinois Haier envisage d'arrêter la production sur le site de l'usine Rosières, à Lunery dans le Cher, d'ici la fin de l'année. 72 postes sont menacés. C'est l'information donnée par les syndicats et que la direction confirme dans un communiqué de presse. "Ce projet est difficile mais indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l’activité en France tout en continuant à investir dans nos activités logistiques et services", écrit la direction.

Un audit avait été lancé en juin 2019 pour tenter de trouver des solutions face à la baisse des volumes. Les ventes ont baissé de 40% entre 2016 et 2019. La production était par ailleurs de plus en plus délocalisée en Turquie. "La recherche de volumes supplémentaires initiée il y a plusieurs mois pour pallier la surcapacité du site et mieux absorber ses coûts fixes n’a malheureusement pas pu aboutir favorablement", explique la direction. Une recherche de repreneur serait menée pour une des gammes des produits.

Par ailleurs, la direction annonce qu'elle consolide ses activités logistiques et services à Lunery. L'ouverture d'une vingtaine de postes est prévue dans le Cher.

Un appel au débrayage est lancé pour jeudi matin devant le site de l'usine Rosières de Lunery.