Cher : suite à un accident, les gendarmes appellent à la prudence sur la jonction A71/A20 à Vierzon

Attention si vous circulez sur le nœud autoroutier qui relie A20 et A71 à Vierzon (Cher) ce samedi 15 octobre au soir et ce dimanche 16 octobre 2022. (photo d'illustration)

Deux conducteurs de poids-lourds en ont été quitte pour une belle frayeur ce samedi 15 octobre en début de matinée à Vierzon. Ils se sont percutés au niveau de la liaison entre l'autoroute A20 et l'autoroute A71. L'accident a encore un impact sur la circulation, et ce dimanche les gendarmes du Cher vous appellent à la plus grande prudence.

À 8H16 ce samedi, deux poids-lourds se sont percutés alors qu'ils étaient dans une voie d'insertion. L'un des camions a terminé sa course sur le terre plein, le second en portefeuille sur les barrières de sécurité sur sa droite. Les deux conducteurs, un français et un bulgare, n'ont pas été blessés indiquent les gendarmes mais d'importants moyens ont été mis en place pour sécuriser les lieux, relever les camions et nettoyer la chaussée. La circulation a été impactée jusqu'en fin d'après-midi.

Elle le reste aussi ce dimanche puisque les gendarmes du Cher appellent à la prudence sur les lieux de l'accident, au niveau de l'embranchement entre A20 et A71. L'un des camions a répandu du carburant sur au moins 500 mètres. Malgré les opérations de nettoyage la chaussée reste glissante indique la gendarmerie.