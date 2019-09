Cher : sur l'A20, une voiture roule à contre-sens quelques minutes sans provoquer d'accident

Vierzon, France

Plus de peur que de mal sur l'autoroute A20. Plusieurs automobilistes ont signalé aux gendarmes du Cher la présence d'une voiture roulant à contre-sens, entre Vierzon et Châteauroux. C'était peu avant 15 heures. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident et la voiture est semble-t-il rapidement sortie de l'autoroute. Il s'agirait d'une personne âgée au volant mais la gendarmerie n'a pas pu intercepter le véhicule.