Cher : trois blessés, dont un grave, dans un accident à Bannay

Un grave accident de la route ce vendredi 18 septembre sur les routes du Cher. Deux voitures et une camionnette se sont percutées à Bannay, au niveau du carrefour de Boulleret, un peu avant midi. Trois personnes ont été blessées dans l'accident.

Deux ont été prises en charge par les secours dans un état d'urgence relative, une troisième était plus gravement touchée. Elle était en état d'urgence absolue, selon les secours. Ces trois personnes ont été transportées à l'hôpital de Bourges. 16 sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés.