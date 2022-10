Cher : trois bureaux de tabac cambriolés

Les cambriolages se multiplient depuis le début de semaine dans les bureaux de tabac du Cher : pas moins de trois depuis lundi soir. " le P'tit Berrichon " à La Chapelle-d'Angillon et le bar tabac de Fussy, dans la nuit de mardi à mercredi, et le Carré d'As à Bourges dans la nuit de lundi à mardi... Au carré d'As, les voleurs ont emporté la caisse (1.500 euros), des tickets de grattage et des dizaines de paquets de tabac... la patronne du " Carré d'As" , Karine, est écoeurée. Elle dénonce l'extinction de l'éclairage public la nuit : " Je suis écoeurée, je n'ai plus envie... On a eu le confinement, on a eu l'état qui nous a tués depuis toutes ces années. On aimerait travailler en toute tranquillité. On est pire que les bijoutiers aujourd'hui, parce que le tabac vaut de l'or. Ca chiffre très, très vite. Ca alimente des trafics, partout et pas seulement sur internet. Et je ne peux pas recommander du stock tout de suite puisque je n'ai plus de fonds de roulement et presque plus rien à vendre. Moi derrière, j'ai un gamin qui va être privé de pas mal de choses pendant plusieurs mois. Le temps de remonter tout ça. Et ça, je supporte pas. Je pense aussi que le fait de n'avoir aucune lumière la nuit n'aide pas les gens à appeler la police. Généralement, on va leur dire, êtes vous sûr ? Et personne ne sortira regarder, étant donné que c'est la nuit noire et complète. Ca joue pour beaucoup. Les premières habitations sont assez éloignées. Personne ne viendra risquer un oeil, s'il n'y a pas de lumière. "

