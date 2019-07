Cher : trois délinquants arrêtés après le vol d'un véhicule dans un domicile privé

Parmi les trois délinquants, l'un était en état d'évasion de la maison d'arrêt de Châteauroux et un autre faisait l'objet d'un mandat d'arrêt après une condamnation à cinq ans de prison à Bourges.

Bourges, France

Dans un communiqué de presse, le tribunal de grande instance de Bourges annonce l'interpellation mardi 9 juillet de trois hommes, décrits comme des délinquants chevronnés. Ils avaient commis un home-jacking dans le département du Cher et dérobé un véhicule, une voiture Audi RS4. Il a fallu le travail minutieux de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction interrégionale de la police judiciaire d'Orléans, réalisé en collaboration avec le bureau national de recherche des fugitifs et la direction départementale de la sécurité publique du Cher, pour leur mettre la main dessus.

Et deux surprises : l'un des individus faisait l'objet d'un mandat d'arrêt du tribunal de grande instance de Bourges après une condamnation à cinq ans de prison. Un autre malfaiteur était lui en état d'évasion de la maison d'arrêt de Châteauroux. Les investigations réalisées ont permis de leur imputer divers autres faits commis entre mars et juillet 2019.

Les trois hommes ont été déférés devant le parquet de Bourges. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol aggravé, dégradations par un moyen dangereux pour les personnes, évasion, usurpation de plaques d'immatriculation.