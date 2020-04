Cher : un accident de voiture à Saint-Loup-des-Chaumes fait trois jeunes blessés, dont un grave.

Leur voiture a fait plusieurs tonneaux. Cet après-midi vers 16 heures, trois jeunes à bord d'une voiture ont eu un grave accident de la route à hauteur du lieu-dit Rousson, près de Saint-Loup-des-Chaumes.

Les circonstances exactes ne sont pas encore connues. Selon les premières constatations : l'accident n'implique qu'une seule voiture. A son bord : trois jeunes âgés de 19, 23 et 26 ans. C'est ce dernier, qui était assis sur la banquette arrière, le plus gravement blessé. L'accident l'a éjecté de la voiture. Les deux autres sont plus légèrement blessés et leur état ne présente pas d'inquiétudes.

Le blessé grave a momentanément perdu connaissance. Lui et ses deux amis ont été transportés à l'hôpital de Saint-Amand-Montrond.