Six incendies se sont déclenchés dans des exploitations agricoles depuis le début de la semaine, à Charenton-du-Cher et à Vernais. La gendarmerie du Cher lance donc un appel à témoins.

Cher : un appel à témoins lancé après six incendies dans des exploitations agricoles

Cher, France

Les gendarmes du Cher lancent un appel à témoins après les six incendies qui ont touché des exploitations agricoles à Charenton-du-Cher et à Vernais, ces trois dernières nuits. Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12, au lieu-dit Les Plantes, un hangar agricole de 800 mètres carrés a été réduit en cendres. Les flammes ont également ravagé le fourrage à l'intérieur. La nuit précédente, sur la même commune de Charenton-du-Cher, 400 tonnes de pailles, un tracteur et une machine agricole avaient aussi été détruits par un incendie.

Si vous avez des informations à communiquer, il faut contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond au 02 48 62 05 00.