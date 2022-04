Cher : un car scolaire fait une sortie de route à Berry-Bouy

L'accident s'est produit peu après 17h30. Un car scolaire transportant une quinzaine d'enfants a fait une sortie de route à Berry-Bouy, route de Bourges (D60).

Deux enfants, un garçon de 13 ans et une fille de 12 ans, ont été légèrement blessés dans l'accident et transportés à l'hôpital de Bourges pour des contrôles. Les 12 autres passagers et le conducteur ne sont pas blessés.

Une enquête est en cours.