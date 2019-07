Cher : un couple en garde à vue soupçonné d'avoir secoué leur bébé

Un homme et une femme sont entendus depuis hier par la gendarmerie dans le Cher. Ils sont soupçonnés d'avoir secoué leur bébé

Aubigny-sur-Nère, France

L'alerte a été donnée par le personnel médical de l'hôpital de Gien où la famille s'est présentée mardi 2 juillet. Originaire du secteur d'Aubigny-sur-Nere, le couple auraient expliqué aux médecins que l'enfant n'allait pas bien mais l'état de l'enfant ne correspondait pas à la description des faits telle que les parents la présentait. Les médecins soupçonnent le syndrome du bébé secoué.

Ils ont donc été arrêtés par les gendarmes et placés en garde à vue. L'enfant, un petit garçon de deux mois et demi, et dans un état jugé sérieux. Il a été évacué vers l'hôpital de Tours.