Cher : un enfant emporté par le courant dans la Loire à Saint-Satur

Les pompiers et gendarmes du Cher sont à la recherche d'un enfant disparu dans la Loire. Selon les premières informations, deux enfants se baignaient dans le fleuve au niveau de la commune de Saint-Satur, ce lundi après-midi. Ils seraient d'une même famille venue de la région parisienne en vacances. Les deux enfants auraient trébuché dans l'eau. L'un des deux enfants, né en 2011, a été emporté et il est toujours introuvable. Le second a pu être sauvé par un baigneur qui était au même endroit, il est sain et sauf.

D'importants moyens sont mis en place jusqu'à la tombée de la nuit : un hélicoptère de la gendarmerie, des plongeurs de la Nièvre et du Cher, un drone et deux brigades cynophiles. Malheureusement, ce lundi soir, les recherches n'ont rien donné pour le moment.