Cher : un forcené est retranché chez lui depuis presque 24 heures à Farges-en-Septaine

Le GIGN est arrivé vers 11 heures ce vendredi matin à Farges-en-Septaine dans le Cher : un ancien militaire d'une soixantaine d'années est retranché chez lui depuis hier 15 heures 30. Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés

Un ancien militaire d'une soixantaine d'années est retranché chez lui depuis 15 heures 30 ce jeudi à Farges-en-Septaine près de Bourges dans le Cher. Depuis, la situation est toujours bloquée. Le GIGN est arrivé sur place vers 11 heures ce vendredi matin mais aucun assaut n'est envisagé. Trois négociateurs tentent de nouer le contact avec le forcené mais leurs tentatives restent vaines pour le moment : l'homme ne répond pas.

Aucun signe de vie depuis plusieurs jours

Le forcené vit depuis plus de quarante ans sur la commune. Il est divorcé, le maire Alain Gougnot le décrit comme quelqu'un de dépressif et de solitaire depuis sa séparation il y une vingtaine d'années. L'ancien militaire avait porté plainte en début d'années pour une affaire familiale, les gendarmes l'avaient convoqué pour l'entendre mais il n'avait pas répondu à leurs demandes. Personne ne l'a vu depuis plusieurs jours. Les pompiers et les gendarmes se sont donc rendus chez lui hier après-midi : mais il ne leur a pas ouvert. Ils ont fini par enfoncer la porte et c'est là qu'ils l'ont vu un objet à la main, peut-être une arme. Ils sont donc rapidement partis de chez lui et ont cerné les lieux.

Un périmètre de sécurité est installé. Une vingtaine de riverains ont été évacués. Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés sur place. Le procureur s'est rendu sur les lieux. Mais impossible pour l'heure de savoir si l'homme est toujours en vie.