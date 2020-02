Cher : un homme en garde-à-vue dans l'enquête sur les incendies de l'Amandois

Cher, France

Depuis ce lundi 17 février au matin, un homme est en garde-à-vue et entendu par les gendarmes du Cher. Impossible pour l'heure de dire s'il est l'auteur ou non des incendies qui ont frappé les exploitations agricoles de l'Amandois ces derniers jours, mais l'enquête progresse.

Aucun doute sur la piste criminelle des incendies

Le 12 février dernier, les gendarmes du Cher avaient lancé un appel à témoins après ces six incendies dans des exploitations agricoles de Charenton-du-Cher et de Vernais, en seulement trois nuits, et dans un secteur géographique resserré : six kilomètres au maximum. De fait, les forces de l'ordre avaient rapidement opté pour une piste criminelle.