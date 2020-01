Cher : un homme placé en garde à vue après un refus d'obtempérer

Saint-Florent-sur-Cher, France

La scène se passe pendant la nuit du Nouvel An, entre Villeneuve-sur-Cher et Saint-Florent-sur-Cher. Sur la départementale 35, les gendarmes procèdent à des opérations de contrôle et interpeller d'éventuels automobilistes en état d'ébriété ou qui ont consommé des produits stupéfiants. C'est à ce moment que le conducteur d'une voiture refuse de s'arrêter pour être contrôlé. Il roule déjà à une allure rapide. Dans une manœuvre, il frôle un gendarme et manque de le heurter.

Finalement interpellé, l'homme est à la fois contrôlé positif à l'alcool et aux produits stupéfiants. Il est placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui.

Au total, les opérations de contrôle des gendarmes du Cher la nuit de la Saint-Sylvestre ont permis de relever neuf conduites sous l'emprise d'alcool et deux sous l'emprise de stupéfiants.