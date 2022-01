Cher : un homme retrouvé mort dans l'incendie de sa maison à Brinon-sur-Sauldre

Tragique incendie ce mardi 4 janvier dans le Cher. Alors qu'ils intervenaient, en début de matinée, dans une maison embrasée à Brinon-sur-Sauldre, dans le nord du département, les pompiers ont découvert le corps de l'homme qui y vivait. Il avait 41 ans. La maison était complètement enfumée à leur arrivée.

Les causes de la mort ne sont pas encore connues, ni l'origine de l'incendie. Le drame a eu lieu dans une maison au lieu-dit Plaisance. 16 sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés lors de cette intervention.