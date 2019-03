Cher : un incendie à l'école élémentaire de Nérondes ce vendredi matin

Nérondes, France

Une classe est partie en fumée ce matin à l'école élémentaire de Nérondes, rue de la croix blanches. Au départ les pompiers ont été appelés pour éteindre une voiture en flammes, à 200 mètres de l'établissement. Et ils ont découvert ce second départ de feu en arrivant sur place, ce qui leur laisse penser que ces incendies sont d'origine criminelle. D'autant qu'ils avaient déjà éteint un feu de poubelles à l'école plus tôt dans la nuit. Le feu a donc sérieusement touché deux classes et le bureau de la directrice de l'école élémentaire, qui restera fermée ce vendredi et pourrait rouvrir lundi, ce qui reste à confirmer. Un accueil est tout même prévu pour les enfants aujourd'hui.