Cher : plusieurs dizaines d'hectares de chaumes et de paille détruits par des incendies

Deux incendies ont détruits plusieurs dizaines d'hectares dans le département du Cher, lundi 11 juillet. Environ 40 hectares de chaumes et de récoltes sont partis en fumée dans un champ à Aix-d'Angillon, sur le lieu-dit Le Château de la Chaumelle. L'incendie s'est déclaré vers 16h30, lundi 11 juillet. Six engins et treize pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes à l'aide de lances à incendie. Une heure plus tard, trois hectares de paille ont brulé près de la route de Savigny, sur la départementale 66, à hauteur de la commune de Farges en Septaine. 24 sapeurs-pompiers avec 10 engins se sont déplacés pour maîtriser l'incendie.