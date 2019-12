Cher : un incendie détruit un atelier de la laiterie Triballat de Rians

Rians, Cher, Centre-Val de Loire, France

Un important site de production détruit par les flammes au sein de l'historique laiterie Triballat de Rians dans le Cher. L'incendie s'est produit hier dans l'après-midi. Un atelier de 600m² a été entièrement détruit. Les pompiers du Cher ont mobilisé 27 sapeurs et 12 engins du Service départemental d'incendie et de secours pour l'éteindre. Le feu viendrait d'une surtension au sein d'une armoire électrique. Il n'y a pas blessé et il n'y aurait a priori pas de chômage technique malgré l'importance des dégâts.

La laiterie Triballat fondée en 1901 dans le village de Rians est connue justement pour sa marque éponyme spécialisée dans la faisselle et de nombreux fromages de chèvres.