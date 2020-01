Au terme de plusieurs mois d'enquête, les gendarmes du Cher viennent de démanteler un trafic de drogue. Six personnes ont été interpellées à Aubigny-sur-Nère et Argent-sur-Sauldre.

Cher : un trafic de drogue démantelé, six personnes interpellées

Châteauroux, France

C'est une enquête au long cours, de plusieurs mois, qui a permis aux gendarmes du Cher de démanteler un trafic de stupéfiants. Cette enquête menée par les gendarmes de la communauté de brigades d'Aubigny-sur-Nère et la Brigade de Recherches de Vierzon a permis d'interpeller six personnes. Toutes ont été placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants.

Pour ces interpellations, une cinquantaine de militaires a été mobilisée et selon la gendarmerie du Cher, qui communique l'information sur sa page Facebook, "des quantités non négligeables de drogues" ont été découvertes. Pour quatre des six personnes arrêtées, le procureur de la République à Bourges a demandé des mesures de détention provisoire.