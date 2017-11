Cher : une automobiliste roule à contresens sur l'A20 et heurte un véhicule

Une femme de 72 ans qui avait pris l'A20 à contresens entre Châteauroux et Vierzon a percuté un autre véhicule vendredi matin vers 10h et demi mais personne n'a été blessé.

Vers 10h et demi vendredi matin, une femme de 72 originaire du Cher s'engage sur l'Autoroute A20 au volant de sa Peugeot 307. Elle roule à contre-sens pendant 1 km 600 très précisément entre Châteauroux et Vierzon, quand une voiture arrive en face, un Ford Monospace. A l'intérieur se trouvent un père de famille de 40 ans et sa fille de 8 ans. Ils viennent de Châteauroux et remontent sur Vierzon.

Pas de collision frontale

Voyant la Peugeot arriver, le père cherche à l'éviter. Il n'y a pas de collision frontale, les deux voitures se heurtent sur le côté. Mais dans l'accident, l'un des deux pare-chocs va percuter un troisième véhicule arrivant par derrière, un couple de hollandais âgé d'une soixantaine d'années. Bilan : deux voitures bien amochées, des dégâts seulement matériels. Les deux automobilistes ont été emmenés à l'hôpital de Vierzon pour de simples contrôles. Mais selon les gendarmes, l'accident aurait pu être beaucoup plus grave. Ils appellent à la vigilance alors que le week-end de la Toussaint s'annonce chargé sur les routes.

Comment cette femme s'est-elle retrouvée à contresens ?

Les gendarmes émettent deux hypothèses : soit elle a pris une bretelle d'entrée de l'A20 à contre-sens, soit elle a loupé une sortie et est allée faire demi-tour au péage de Vierzon. L'enquête devra le déterminer. Les dépistages de drogue et d’alcool se sont révélés négatifs. La septuagénaire devait être auditionnée vendredi après-midi par les enquêteurs. En fonction des éléments (infractions constituées ou non) elle pourrait se voir retirer son permis. L'A20 a été perturbée pendant plus d'une heure sur ce secteur entre 10h30 et 11h45.