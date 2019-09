Cher : une centaine de ruches détruites dans un incendie

Saint-Denis-de-Palin, France

Scène de désolation ce dimanche matin à Saint-Denis-de Palin, dans le Cher : une centaine de ruches sont parties en fumée. Certaines ont brûlé, d'autres ont fondu de l'intérieur. Un incendie s'est déclaré sur le site samedi après-midi, aux alentours de 15h. L'apiculteur qui y élève des abeilles a pu s'enfuir, en montant dans son camion.

Quasiment tout l'élevage perdu

Jérôme Julien est l'apiculteur propriétaire des ruches. Ce dimanche matin, il ne peut que constater les dégâts infligées par les flammes sur son cheptel : "Pour l'instant tout n'a pas été dénombré, mais il y a environ 100 ruches sur 130 qui ont brûlé sur le site. C'était des ruches d'élevage qui servaient à renouveler le cheptel" déplore l'apiculteur.

Je me sens un peu démuni - Jérôme Julien, apiculteur

Pour Jérôme Julien, cet incendie provoque une perte immense : "moralement, c'est dur, et on ne sait pas comment on va redémarrer l'année prochaine puisque ces ruches étaient là pour renouveler toutes les mortalités qu'il va y avoir au printemps".

L'apiculteur décrit un paysage de désolation ce dimanche matin : "Je peine à me retrouver dans mon rucher (...) Il y a quelques ruches vivantes, on a beaucoup d'abeilles qui tournent partout, qui recherchent leur ruche, parce qu'elles reviennent des champs (...) C'est un amas de cendres sur un hectare et demi".

Pour le moment, on ne connaît pas l'origine de l'incendie qui a dévasté l'élevage d'abeilles.