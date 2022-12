Cher : une enquête ouverte sur deux centres d'accueil pour enfants en difficulté

Plusieurs jeunes adolescents dénoncent des comportements inappropriés de nature sexuelle. Le conseil départemental a donc éloigné les 21 résidents hébergés dans ces deux structures. Le président du département, responsable de l'aide sociale à l'enfance, n'a voulu prendre aucun risque dans l'attente des conclusions de l'enquête. Les résidents ont été éloignés dès le 2 décembre. 21 jeunes de 10 à 21 ans étaient pris en charge dans ces deux structures. L'étrier à Saint-Jeanvrin, est un centre médico social, l'envol, au Chatelet, un lieu de vie et d'accueil, des petites structures à ambiance familiale, créées en 2019 par une ancienne assistante familiale. Plusieurs plaintes ont été enregistrées par le procureur de Bourges, qui reste très discret sur les faits précisément reprochés et leur gravité. On ne sait pas non plus qui est nommément visé par ces accusations d'ordre sexuel. L'association qui accompagne ces jeunes évoque des allégations infondées et se porte garante de ses 16 salariés : " On est une petite équipe qui se connait bien depuis trois ans" m'a confié l'un d'entre eux qui insiste : " Ce sont des jeunes en grande précarité. Ils ne se rendent pas forcément compte de la portée de leurs paroles." L'association a pris un avocat et met à la disposition de la justice tous les documents qui attestent du respect des règlements pour la prise en charge de ces adolescents.

