Cher : une femme décède dans l'incendie d'une maison à Azy

Par Frederic Denis, France Bleu Berry

Une sexagénaire est décédée ce vendredi midi dans l'incendie d'une longère sur la commune d'Azy entre Bourges et la Charité-sur-Loire. Les pompiers ont découvert son corps dans les décombres. On ne connaît pas encore les causes de cet incendie.