Cher : une femme meurt dans un accident de la route à Nérondes

Un accident mortel s'est produit ce samedi soir à Nérondes, dans le Cher. Selon les premiers éléments, un véhicule a percuté un mur de plein fouet et a pris feu. Une jeune femme est morte dans l'accident.

Nérondes, France

Une jeune femme est morte, ce samedi soir, à Nérondes sur la départementale 976, dans le Cher. Elle était à bord d'une voiture qui a percuté de plein fouet un mur, vers 20 heures. En percutant cette clôture de pierre, trois personnes ont été éjectées de la voiture. Et le véhicule a pris feu suite à la violence du choc. À l'intérieur, les pompiers ont retrouvé un bébé de 18 mois attaché à un siège auto. Il a été sauvé grâce à l'intervention des pompiers.

Un choc très violent

Sur les trois personnes éjectées de la voiture, une femme est morte. Elle n'a pas pu être ranimée. Deux hommes sont eux en état d'urgence absolue et ont été transportées à l'hôpital de Bourges. Selon les premiers éléments transmis par la gendarmerie du Cher, l'accident pourrait être dû à une vitesse excessive en agglomération. Une enquête est ouverte pour déterminer précisément les causes du drame. On ne sait pas encore qui conduisait la voiture. Les quatre personnes impliquées dans l'accident sont originaires de La Guerche-sur-l'Aubois.