Cher : une potion à la SAUJ pour la justice

La justice, dans le Cher se met à la SAUJ... ou plutôt au SAUJ : Service d'Accueil Unique du Justiciable. Un accueil qui pourra vous renseigner quelle que soit votre demande.

L'idée est de rendre la justice moins opaque et de replacer réellement le justiciable au coeur de l'action. En réalité, la justice ne fait que suivre un mouvement général de l'administration. Les impôts sont sans doute les plus avancés avec un dossier fiscal individuel accessible de n'importe où. C'est l'idée aussi de ce Service d'Accueil Unique du Justiciable, qui concentrera toutes vos informations sur un logiciel, baptisé Portalis. Mais le président du tribunal de grande instance de Bourges, Yannick Gressot, prévient : "il faudra laisser encore un peu de temps avant que tout fonctionne pleinement, une montée en puissance qui se fera d'ici la fin de l'année".

Yannick Gressot, président du TGI de Bourges, (3ème à partir de la droite), lors de son allocution pour l'inauguration du SAUJ. © Radio France - Michel Benoit

Vers la fin de l'année, les agents d'accueil des tribunaux pourront vous renseigner individuellement, qu'importe le lieu ou vous résidez, le tribunal où la procédure est engagée. Pour l'instant, elles peuvent déjà vous délivrer de l'information un peu plus générale sur les procédures. L'idée est aussi de pouvoir se connecter de chez soi. Cela évitera des déplacements : un gain pour tous, y compris pour les services judiciaires qui verront un peu moins de monde déambuler dans les couloirs.

Le logiciel Portalis va peu à peu monter en puissance pour aboutir à la création de dossiers individuels. © Radio France - Michel Benoit

Le Service d'Accueil Unique du Justiciable dispose de trois permanences dans le Cher : deux à Bourges, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, et une au tribunal d'instance de St-Amand-Montrond. Au total, cinq fonctionnaires y sont affectés. Un SAUJ sera ensuite créé dans la Nièvre. Pour l'Indre et Châteauroux, il faudra attendre l'année prochaine.