Cher : vingt tombes dégradées dans le vieux cimetière d'Orcenais

Une vingtaine de tombes ont été abîmées dans le vieux cimetière d'Orcenais, près de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Des dégradations qui datent de plusieurs jours, et qui ont été constatées par un habitant venu se recueillir. Des plaques funéraires ont été arrachées, des croix déplacées et des vases brisés. Seules les ornementations ont été visées, les stèles sont intactes et aucune inscription n'a été trouvée. La gendarmerie a ouvert une enquête.

