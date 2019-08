Cherbourg : 38 euros d'amende pour une baigneuse qui n'avait pas respecté le drapeau rouge

Lundi dernier, le brouillard était épais sur Cherbourg, et pour les sauveteurs secouristes en poste sur la plage de Collignon, ces conditions météo rendaient impossible une surveillance efficace. D'où la décision prise de hisser le drapeau rouge, synonyme de baignade interdite.

Les secouristes pas écoutés

Mais la mer, elle, était particulièrement calme et attirante pour une baigneuse d'une quarantaine d'années qui s'est mise à l'eau avant de s'éloigner vers le large. En dépit des appels des sauveteurs pour sortir de l'eau, la baigneuse a continué ses exercices obligeant les secouristes à prévenir la police.

Pas de carte d'identité... mais une amende

Est-ce l'effet de l'uniforme, les policiers ont en tout cas été plus persuasifs et ont obtenu le retour sur la plage de la baigneuse à qui ils ont demandé une pièce d'identité. Devant son refus d'en présenter une et de décliner son identité, la baigneuse s'est vue verbalisée d'une amende de 38 euros pour non respect des règles de sécurité.