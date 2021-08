Cherbourg - Batterie du Roule : grosse colère après des intrusions qui auraient pu tourner au drame

La batterie du Roule et ses fortifications allemandes font l'objet de visites clandestines régulières depuis plusieurs années. Des intrusions qui auraient pu tourner au drame.

Les intrusions se répètent depuis des années sur le site historique de la Batterie du Roule, située sur la montagne du Roule à Cherbourg-en-Cotentin. S'il est possible de découvrir en toute légalité les galeries et fortifications allemandes grâce à l’association Exspen, des promeneurs pénètrent régulièrement sur cette parcelle privée en toute illégalité.

« On nous vole même les extincteurs »

« Des intrusions, il y en a tout le temps. De nuit ou de jour. On a des jeunes et même des familles. Il y a des panneaux, on a installé une caméra, mais les gens rentrent quand même », explique Cyrille Forafo, le président de l’association Exspen.

Si certains intrus ne font que passer, les dégradations, les vols ou les incivilités sont monnaies courantes. « On nous vole par exemple des extincteurs. C’est du matériel de sécurité, c’est intolérable. Le matin, on retrouve des bouteilles de bière, des mégots, des vêtements et même des préservatifs », poursuit Cyrille Forafo.

Des risques insensés pour pénétrer sur le site

Ces « visiteurs » accèdent au site par la route ou par la falaise, un passage dangereux rappelle le président de l’association : « cette montagne est relativement instable à des endroits précis. Mais en plein après-midi, je suis tombé sur un couple avec un enfant ».

Avant d’arriver à la Batterie du Roule, il faut pourtant traverser deux autres terrains privés dont un terrain militaire. Les nombreux panneaux d’interdiction n’y changent rien.

les gendarmes évacuent des intrus de la batterie du Roule

Un drame évité de justesse à cause d’un obus

La semaine dernière, Cyril Forafo a fait une découverte effrayante : un obus de la seconde guerre mondiale se trouvait au milieu d’un chemin tracé dans la végétation. « Des personnes ont créé un chemin à la machette et ils ont créé un chemin pile-poil sur un obus. Ils ont piétiné un obus d’un mètre de long qui était prêt à péter! ».

Des intrus ont sans le savoir piétiné un obus de la seconde guerre mondiale

Grâce à la caméra de surveillance installée il y a un an sur le site, six personnes ont été condamnées pour s'être introduites dans l'enceinte. Des flagrants-délits qui ne représentent « que 5% des intrusions sur le site », estime le responsable de la Batterie du Roule.