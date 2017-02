Cherbourg choisie pour accueillir une nouvelle prison de 200 places

Jean Jacques-Urvoas, le ministre de la justice a annoncé ce jeudi les emplacements retenus pour 32 nouveaux centres pénitentiaires et un centre de rétention. Dans la Manche, deux villes étaient sur les rangs : Cherbourg et Saint-Lô. Et c'est finalement Cherbourg qui est choisie.

C'est donc Cherbourg qui est choisi pour la construction d'une nouvelle prison. Sur un terrain de la zone d'activités de Bénécère où il y a des entreprises. Une prison de 200 places c'est tout ce que l'on sait pour le moment. Sur les hauteurs de la commune déléguée d'Equeurdreville. On n'en connait pas les détails techniques, ni le nombre d'emplois que cela va engendrer. C'est trop tôt. Mais derrière cette décision certains y voient clairement une décision politique. Le député Les Républicains de Saint-Lô Philippe Gosselin se bat depuis le début pour que la prison soit sur son secteur mais il n'est pas surpris : "depuis le début je dis que la réponse sera évidemment minée, le choix en réalité n'a pas été fait en réalité par le Garde des Sceaux, c'est un arbitrage il faut le savoir du premier ministre. Bernard Cazeneuve a décidé de faire un cadeau de départ à Cherbourg et bien pour des raisons objectives et non pas politiques il sera revu en son temps parce qu'on est à 10 semaines simplement d'un changement de président de la République donc c'est pas une décision qui peut être considérée comme définitive."

Déjà en 2012...

Souvenez-vous il y a 5 ans alors que Nicolas Sarkozy est sur le départ il promet la prison sur Saint-Lô mais quelques mois plus tard la gauche arrive au pouvoir et patatras le projet est abandonné. Alors aujourd'hui certains imaginent le même scénario mais dans l'autre sens. Mais Cherbourg se défend et par la voix de son maire Benoit Arrivé fait savoir que son dossier était extrêmement bien ficelé et que la zone d’activité de Bénécère correspond en tout point au cahier des charges. Avec un tribunal de grande instance pas trop loin, des lignes de bus, un réseau ferré et routier, de la réinsertion possible pour les détenus. Benoît Arrivé maire de Cherbourg-en-Cotentin : "C'est un dossier que nous avions réactualisé, nous avions candidaté il y a plusieurs semaines pour présenter le meilleur dossier possible. dossier qui correspond pleinement au cahier des charges demandé par le Ministère. Le dossier que nous avons monté a été jugé comme un très bon dossier. C'est pour nous une vraie satisfaction parce que nous souhaitions renforcé et conforté le pôle judiciaire déjà important à Cherbourg-en-Cotentin." Les aspects techniques du projet seront connus dans les prochaines semaines...A la clé des emplois...Combien ? On ne sait pas encore...

Stéphane Travert déçu

Le député PS de Coutances/Valognes regrette lui de son coté que le site de Coutances, capitale judiciaire du département n'est pas été retenu dès le départ .Et il indique qu'il compte se battre pour maintenir les emplois pénitentiaires sur la ville.