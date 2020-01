Cherbourg : des fèves au profit de la station SNSM d'Urville-Nacqueville

Cherbourg, France

A l'occasion de l'Épiphanie, de nombreux boulangers en profitent pour faire une action caritative. L'Atelier du Boulanger, dans le centre-commercial Cotentin près de Cherbourg, a par exemple décidé de dédier ses galettes à la SNSM d'Urville-Nacqueville.

8 fèves ont été édités avec notamment des photos de sauveteurs ou de bateaux de la station. Pour chaque galette achetée, cinquante centimes leur sont reversé. "Elles sont vraiment belles", commente Denise devant le présentoir. "Je ne suis pas collectionneuse, mais mon petit-fils adore récupérer mes fèves!"

"Je suis boulanger depuis 92 et on se répète un peu tous les ans. C'est la première année qu'on aide une association", explique Emmanuel Lelaidier, le co-gérant de cette boulangerie. Le choix de la SNSM est venu après l'accident des sables d'Olonne en juin dernier qui a coûté la vie de trois sauveteurs en juin dernier.

"C'est d'avoir un but et de donner l'envie aux clients de les aider en mangeant peut-être une galette de plus dans la saison", poursuit-il. Le chèque sera remis à la station en février. L'Atelier du Boulanger compte bien remettre le couvert l'année prochaine, mais pour une autre association.