Cherbourg : elle se fait escroquer 73 000 euros sur internet

Attention aux escroquerie sur Internet le commissariat de Chebrourg lance un nouvel appel à la prudence alors qu'une dame de 70 ans s'est fait soutiré quelques 73 000 euros au mois de mars.

Cette femme de 70 ans était inscrite sur un site de rencontres, sur internet. Elle lie connaissance avec un homme et après deux mois d'échanges son ami virtuel part en Afrique. C'est de là qu'il l'appelle pour lui dire qu'il a un problème aux douanes et a besoin de 15 500 euros. Son amie cherbourgeoise s'éxécute et lui fait un virement malgré le montant important .Ce sera le premier d'un longue série. Tout au long du mois de mars, l'homme va l'appeler pour lui demander des sommes plus ou moins importantes, de 4750 euros à... 31 770 euros. Il invoque toujours des problèmes douaniers, un ami bloqué à l'étranger, un problème de passeport...Un mode opératoire bien connu assure les policers .Prudence donc l'arnaque finale s'élève 73 000 euros .